منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الاحد 19 مايو 2024 في البنوك

خلال منتصف التعاملات شهد سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 19 مايو 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري حيث بلغ متوسط سعره نحو 46.83 جنيه للشراء، و46.97 جنيه للبيع وفقا لتحديث البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الاحد 19-5-2024 والعملات الأجنبية في البنوك

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وبلغ سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 19 مايو 2024، استقرارًا أمام الجنيه المصري حيث بلغ نحو 46.83 جنيه للشراء، و46.97 جنيه للبيع في منتصف التعاملات في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار الاحد في بنك مصر

في بنك مصر استقر سعر الدولار ايضًا خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الاحد

كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 46.86 للشراء، 46.96 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات .

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB اليوم الاحد

وفي البنك التجاري الدولي CIB، شهد الدولار اليوم الاحد الموافق 19 مايو انخفاضًا خلال منتصف التعاملات ليبلغ متوسط سعره نحو 46.87 جنيه للشراء، و46.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الاحد

شهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الاحد استقرارًا في منتصف التعاملات ليسجل 46.87 جنيه للشراء، 46.88 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاحد

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم الاحد الموافق 19 مايو 2024 سجل تباينًا في بداية التعاملات جاء كالآتي:

سجل سعر الدولار نحو 46.83 جنيه للشراء، و46.97 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر اليورو 50.89 جنيه للشراء، و51.01 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي 12.49 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني 58.28 جنيه للشراء، و59.42 جنيه للبيع.