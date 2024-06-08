السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البيت الأبيض: لا نسعى إلى صراع مع روسيا لكن سندافع عن حلف "الناتو"

جون كيربي
جون كيربي

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض جون كيربي، بأن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع روسيا الاتحادية، لكنها ستبذل قصارى جهدها لحماية حلف "الناتو".

وقال كيربي: "لقد أوضح الرئيس جو بايدن عدة أشياء: سنبذل قصارى جهدنا لتكون لدينا ثقة في قدرة الناتو على الدفاع عن نفسه؛ وسنبذل قصارى جهدنا لضمان حصول أوكرانيا على القدرات اللازمة للدفاع عن نفسها".

وأضاف: "وأشار الرئيس إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع روسيا أو إلى حرب عالمية ثالثة، فسيكون لمثل هذا التصعيد عواقب وخيمة على القارة الأوروبية، وهو أمر ليس في صالح المصالح الأمريكية".

وشدد منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي على أن الولايات المتحدة لا تنوي إرسال جنودها إلى أوكرانيا، ويظل هذا هو موقف بلاده.

وقد صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي يوم الجمعة، بأن لدى روسيا عقيدة نووية تنص على أن استخدام الأسلحة النووية ممكن في حالات استثنائية ولم تحصل مثل هذه الحالة.

وسبق أن صرح السكرتير الصحافي الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف بأن الولايات المتحدة التي تفقد موقعها القيادي في العالم، تعتبر اللحظة الحالية فرصتها التاريخية لسحق روسيا.

وفي مايو الماضي، أكد رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، أن التصريحات حول السماح لكييف باستخدام أسلحة أمريكية لضرب أهداف استراتيجية داخل روسيا تؤجج المواجهة العسكرية المباشرة مع موسكو.

وبحسب سلوتسكي، فإن الغرب "في جنون الخوف من روسيا" المتمثل في الحرب بالوكالة على روسيا، يدفع العالم نحو حرب عالمية ثالثة، لن يكون هناك منتصرون فيها.

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