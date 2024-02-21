الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الرئيس النمساوى يؤكد أهمية دور الدبلوماسية فى القدرة على إدارة الصراعات

الرئيس النمساوي ألكسندر
الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين

أكد الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، أمس الثلاثاء، على أهمية دور الدبلوماسية في القدرة على إدارة الصراعات وتعزيز التفاهم والبحث المشترك عن حلول للمشاكل الملحة وذلك بروح التعاون الدولي.

جاء ذلك خلال ترحيب الرئيس، بالسفراء الجدد في فيينا لدول تونس وكينيا وقبرص وصربيا والمكسيك وإيطاليا والدومنيكا.

وأوضح الرئيس أن السفراء الجدد موضع ترحيب حار في عملهم كممثلين رسميين لبلدانهم في النمسا.

من جانب آخر، قال الرئيس أن النمساويين يرتبطون ارتباطًا وثيقًا ببلدان غرب البلقان، تاريخيًا واقتصاديًا وعلى مستوى العلاقات الشخصية، مشيرًا إلى أنه على قناعة تامة بأن المنظور الواقعي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة لدول منطقة غرب البلقان أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. 

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