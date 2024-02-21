الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"صحة غزة": إسرائيل تماطل في إجلاء 110 مرضى من مجمع ناصر الطبي

مجمع ناصر الطبي
مجمع ناصر الطبي

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدرة، اليوم الأربعاء، أن الوضع في مجمع ناصر الطبي غرب خانيونس بجنوب القطاع لا يحتمل ويشكل خطرا حقيقيا على حياة الطواقم الطبية والمرضى.

وقال "القدرة"، في بيان أوردته وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "الطواقم الطبية عاجزة عن تقديم الرعاية الطبية للمرضى نتيجة عدم توفر الاكسجين والمقومات الطبية اللازمة".

 تحويل 45 مريضا من مجمع ناصر الطبي الى مستشفيات أخرى

وأضاف أنه "تم تحويل 45 مريضا من مجمع ناصر الطبي الى مستشفيات أخرى ومازال الاحتلال يماطل في إجلاء 110 آخرين"، مشيرا إلى انقطاع الماء والأكسجين عن كل مجمع ناصر الطبي نتيجة توقف المولد الكهربائي.

ولفت إلى تكدس أطنان من النفايات الطبية وغير الطبية في أقسام وساحات مجمع ناصر الطبي، موضحا أن مياه الصرف الصحي تغمر اقسام الطوارئ والاشعة في مجمع ناصر الطبي.

وطالب المؤسسات الدولية بـ"مزيد من الضغط على الاحتلال لوقف عسكرة المجمع وتوفير احتياجاتهم العلاجية والإنسانية العاجلة والإفراج عن الطواقم والمرضى المحتجزين لديه منذ أربعة أيام دون مبرر".

وزارة الصحة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة مجمع ناصر الطبي خانيونس

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