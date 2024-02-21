الأربعاء 21 فبراير 2024
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عالم

الخارجية الروسية: بحث الاستعدادات لعقد اجتماع فلسطينى داخلى مع فتح وحماس فى موسكو

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الثلاثاء، أن المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف أجرى محادثات هاتفيا مع عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الفلسطينية "فتح" عزام الأحمد والمسؤول الكبير في حركة "حماس" موسى أبو مرزوق، لبحث الاستعدادات لعقد اجتماع فلسطيني داخلي في موسكو.

وذكرت الوزارة، في بيان بثته وكالة أنباء "تاس" الروسية أن "الاهتمام كان منصبًا على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مع التركيز على الكارثة الإنسانية المتزايدة في قطاع غزة".

وأشار البيان أيضًا إلى أن الجانبين "تبادلا بشكل شامل وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالتحضير لعقد الاجتماع الفلسطيني-الفلسطيني المقرر عقده في أواخر فبراير- أوائل مارس في موسكو".

وأضاف أن روسيا "أكدت موقفها الأساسي الثابت الداعم للوحدة الفلسطينية فيما يخص البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية". 

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