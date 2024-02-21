الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الاتحاد الأوروبي يوافق على جولة جديدة من العقوبات ضد روسيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على فرض جولة جديدة من العقوبات على روسيا، قبيل حلول الذكرى السنوية الثانية لانطلاق الغزو الروسي الشامل للأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022.

 فون دير لاين: مجموعة العقوبات الأخيرة ستبقي الضغط مرتفعا على الكرملين

ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالقرار، وقالت، عبر موقع "إكس"، تويتر سابقا، إن مجموعة العقوبات الأخيرة ستبقي "الضغط مرتفعا على الكرملين".

ووقع ممثلو الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، على حزمة العقوبات التي تستهدف أفرادا ومنظمات مرتبطة بالحكومة الروسية، والغزو الروسي.

الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات تتضمن إدراج 200 شخص على قائمة العقوبات

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات تتضمن إدراج نحو 200 شخص على قائمة العقوبات، مضيفا أنها  تتضمن أيضا تدابير للحد من التهرب من العقوبات.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي استهدف مؤخرا شركات تتخذ من الصين وأوزبكستان وإيران والإمارات العربية المتحدة مقرا لها، على سبيل المثال، والتي زعم أنها متورطة في الالتفاف على التدابير العقابية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.

التدابير الأخيرة تستهدف أيضا مصادر حصول صناعة الأسلحة الروسية على المكونات

وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، لوكالة الأنباء الألمانية، إن التدابير الأخيرة تستهدف أيضا مصادر حصول صناعة الأسلحة الروسية على المكونات التي تستخدم في تصنيع الطائرات المسيرة، مضيفين أنه لن يتم السماح للشركات الأوروبية ببيع السلع والتقنيات ذات الاستخدام العسكري إلى روسيا.

ولكن لا تشتمل هذه الجولة الأخيرة من العقوبات على تدابير واسعة النطاق تؤثر على قطاعات اقتصادية بأكملها، وشملت الجولة السابقة من عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر استيراد الماس والمجوهرات من روسيا.

وتم فرض حظر واسع النطاق على واردات النفط الخام والفحم والصلب والذهب والسلع الفاخرة، بالإضافة إلى تدابير تستهدف البنوك والمؤسسات المالية.

وينتقل الآن اتفاق العقوبات إلى عواصم الاتحاد الأوروبي للحصول على الموافقة القانونية النهائية. وسيتم بعد ذلك إدراج الأشخاص والمنظمات في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، لتدخل حيز التنفيذ السبت المقبل، الذي يوافق حلول الذكرى السنوية للحرب.

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