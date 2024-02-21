الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

الاتحاد الأوروبى يخصص 83 مليون يورو مساعدات لدعم المحتاجين بأوكرانيا ومولدوفا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

 أعلنت المفوضية الأوروبية عن تخصيص مبلغ أولي قدره 83 مليون يورو كمساعدات إنسانية لدعم الأشخاص المتضررين من العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في عام 2024 الجاري.

وذكرت المفوضية - في بيان، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء - أن "الهجمات الروسية التي استهدفت مرافق الطاقة والبنية التحتية المدنية الرئيسية في أوكرانيا، مثل المستشفيات والمدارس وشبكات الكهرباء، تعيق بشكل خطير حصول الناس على الخدمات الأساسية، ومع كل قصف جديد، يصبح المزيد من الأوكرانيين بلا مأوى ويحتاجون إلى المساعدة والمأوى في ظل ظروف شديدة البرودة، ومع وجود ما يقدر بنحو 14.6 مليون شخص في حاجة إلى المساعدات الإنسانية في أوكرانيا، يأتي هذا التمويل الجديد في وقت حرج".

وأضاف البيان، أنه "من أصل 83 مليون يورو من التمويل الإنساني، تم تخصيص 75 مليون يورو للمشاريع الإنسانية في أوكرانيا لتقديم المساعدات الطارئة؛ بما في ذلك الوصول إلى الاحتياجات الأساسية مثل المأوى وخدمات الحماية والمياه النظيفة والتعليم والرعاية الصحية".

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83 مليون يورو مساعدات لدعم المحتاجين بأوكرانيا ومولدوفا


ولفت إلى أنه "تم تخصيص 8 ملايين يورو للمشاريع الإنسانية في مولدوفا لتقديم المساعدة المستهدفة للفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك المساعدات النقدية الإنسانية لتلبية الاحتياجات الأساسية والحماية والصحة".

وأردف البيان أن "المفوضية الأوروبية خصصت أيضًا إجمالي 926 مليون يورو لبرامج المساعدات الإنسانية لمساعدة المدنيين المتضررين من الحرب في أوكرانيا منذ العمليات العسكرية الروسية التي بدأت في فبراير 2022. ومن هذا التمويل، تم تخصيص 860 مليون يورو للبرامج الإنسانية، منها 66 مليون يورو لدعم اللاجئين الذين فروا إلى مولدوفا المجاورة".

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