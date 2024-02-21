حرب غزة تضع الدول الغربية فى "ورطة".. "الجارديان" تكشف التفاصيل

يجب على قادة الدول الغربية الاعتراف بضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لوقف الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر الماضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، هذا ما أكد عليه المقال الافتتاحي لصحيفة "الجارديان" البريطانية.



وأشارت الصحيفة في المقال الافتتاحي، اليوم الأربعاء إلى أن قادة الدول الغربية أدركوا مؤخرا أهمية الحاجة لوقف إطلاق النار، ولكن بعد أن تسبب القصف الإسرائيلي في مقتل ما يقرب من 30٫000 فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال إلى جانب الآلاف الآخرين المدفونين تحت الأنقاض ويتعذر انتشالهم.

ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة



وأوضحت الصحيفة أن الدول الغربية التي طالما اشتهرت بدفاعها عن القيم السامية والنظام العالمي الذي يحكمه القانون لن تتمكن من الحفاظ على تلك الصورة جراء الأحداث الدموية التي شهدتها غزة خلال الحرب الحالية.



ولفتت إلى أن المطلوب في الوقت الحالي هو إنهاء الحرب التي تدور رحاها في قطاع غزة والتوصل لاتفاق سلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي قائم على حل الدولتين، إلا أن تحقيق ذلك الهدف أصبح بعيد المنال في ظل ممارسات الحكومة الحالية في إسرائيل.



ونوهت بأن "الوزراء المتشددين في الحكومة الإسرائيلية الحالية أصبحوا يعلنون عن المخططات والآراء المتطرفة دون خوف من العقاب أو العواقب التي قد تنجم جراء تنفيذ تلك المخططات لإدراكهم أن لديهم شعبية كبيرة داخل المجتمع الإسرائيلي تفوق شعبية رئيس الوزراء نفسه".



ويلفت المقال في الختام إلى أن الولايات المتحدة استخدمت أمس الثلاثاء حق الفيتو خلال تصويت داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول مشروع قرار بوقف إطلاق النار وهو الذي حظي بتأييد عربي كبير.

وأوضح أنه عار على قادة الدول الغربية تأييد الجانب الإسرائيلي في ممارساته الشرسة والتي تخطت حدود الدفاع عن النفس، لافتًا إلى أنه إذا كان من حق إسرائيل الرد على الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر الماضي فليس من حقها إبادة أعداد لا حصر لها من المدنيين الفلسطينيين العزل.