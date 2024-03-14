الخميس 14 مارس 2024
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عالم

من هو رئيس الوزراء الفلسطينى الجديد محمد مصطفى؟

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، بأن الرئيس محمود عباس كلف محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة.

وسيكون محمد مصطفى رئيسا للوزراء خلفا لمحمد أشتيه، الذي قدم في 26 فبراير الماضي استقالة حكومته.

وأدار مصطفى، وهو اقتصادي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، في السابق مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) وكذلك صندوق الاستثمار الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية بأصول تبلغ حوالي مليار دولار لتمويل مشروعات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.

ويواجه محمد مصطفى حاليا مهمة إدارية ودبلوماسية ضخمة بعد تحول مساحات كبيرة من غزة إلى ركام ونزوح معظم سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة واحتياجهم إلى المساعدات، فيما تشهد الضفة الغربية أيضا أسوأ أعمال عنف منذ عقود.

"الدستور" تستعرض في السطور التالية، أبرز المعلومات عن رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى، وسط ظروف إقليمية شديدة التعقيد، وجريمة إبادة جماعية ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة.

 

-  ولد محمد مصطفى (69 عاما) في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

 

-  حصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن.

 

-  عمل في البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

 

-  مصطفى عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة عباس.

 

- عمل نائبا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية من عام 2013 إلى عام 2014.

 

-  ترأس لجنة مكلفة بإعادة إعمار غزة بعد الحرب التي استمرت 7 أسابيع وقُتل فيها أكثر من 2100 فلسطيني.

 

-  أدار مصطفى، في السابق مجموعة الاتصالات الفلسطينية، وصندوق الاستثمار الفلسطيني بأصول تبلغ حوالي مليار دولار.

 

-  عين قبل 10 سنوات للمساعدة في قيادة جهود إعادة الإعمار في غزة بعد حرب سابقة بين إسرائيل وحماس.

 

-  سيواجه محمد مصطفى مهمة إدارية ودبلوماسية ضخمة بعد تحول مساحات كبيرة من غزة الآن إلى ركام جراء العدوان الصهيوني المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 

-  سيحتاج مصطفى إلى التأييد السياسي من حماس وأنصارها والتعاون من جانب إسرائيل التي تريد القضاء على الحركة.

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