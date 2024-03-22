السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

ليلة دامية.. القصة الكاملة للهجوم على قاعة حفلات موسيقية فى موسكو

حادث موسكو
حادث موسكو

هز حادث إطلاق النار على رواد قاعة حفلات موسيقية بالقرب من العاصمة الروسية موسكو، الليلة، عواصم العالم، بعدما خلف نحو 40 قتيلًا و100 مصاب.

وأفادت وكالة الإعلام الروسية، نقلا عن خدمات الطوارئ، بأن 40 قتيلا سقطوا بحادث إطلاق نار وقع في قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول" بالقرب من موسكو.

وبحسب الوكالة، فتح ثلاثة على الأقل يرتدون ملابس مموهة، النار ما أدى إلى إصابة بعض الأشخاص، وأضافت أن الشرطة وصلت إلى مكان الحادث.

وبدأ الحادث يإطلاق نار أعقبه اندلاع حريق في صالة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية وقنوات على تليجرام، تحدث بعضها عن سقوط قتلى وجرحى.

وحصلت الوقائع، التي لم تتضح طبيعتها حتى الآن، في "كروكوس سيتي هول"، وهي صالة حفلات تقع شمال غرب العاصمة الروسية.

إطلاق نار عشوائي

وقالت أجهزة الإسعاف لوكالة تاس الرسمية إن "مجهولين أطلقوا النار في كروكوس سيتي هول. يتم إجلاء أشخاص"، نقلا عن فرانس برس.

وأشارت وكالة ريا نوفوستي نقلا عن مراسلها في المكان إلى سقوط "جرحى" بعد "إطلاق عيارات نارية من سلاح رشاش".

وقالت وكالة "ريا نوفوستي" إن "3 ملثمين كانوا يرتدون ملابس مموهة، أطلقوا النار داخل قاعة بالمجمع التجاري في العاصمة الروسية".

وذكرت تقارير إعلامية روسية أن "عدة أشخاص محاصرين في المجمع التجاري إثر الحريق الذي تسبب فيه الانفجار".

تضامن دولي

وتوالت ردود الفعل الدولية على الحادث.. ودانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، حادث إطلاق النار الذي وقع بإحدى قاعات الحفلات الموسيقية قرب العاصمة الروسية موسكو.

وأعربت مصر، حكومة وشعبًا، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب روسيا الصديقين في هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء لكافة المصابين.

وأكدت مصر إدانتها الشديدة ورفضها التام لكل أشكال العنف والإرهاب، معربة عن تضامنها الكامل مع روسيا الاتحادية في هذا الظرف الدقيق.

وقال البيت الأبيض إن صور إطلاق النار فى العاصمة الروسية موسكو مروعة، معلنا تضامنه مع الضحايا.

وقالت وزارة الصحة في مقاطعة موسكو، تم إرسال أكثر من 50 طاقم إسعاف إلى مدينة كراسنوغورسك لتقديم المساعدة الطبية للضحايا في مركز تسوق "كروكوس سيتي".

وتواصل فرق الطوارئ العمل من أجل إنقاذ الأشخاص من سطح مبنى "كروكوس سيتي هول" باستخدام الرافعات والمعدات اللازمة. 

ووفقا لتقارير المديرية الرئيسية لوزارة الطوارئ قام رجال الإطفاء بإجلاء نحو 100 شخص من قاعة مجمع "كروكوس" عبر أسطح المبنى. 

ودانت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية الهجوم الإرهابي بمركز التسوق "كروكوس" في موسكو.

كما دانت وزارة الخارجية السورية بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في موسكو.

وعبر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عن تعازيه لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في ضحايا الهحوم الإرهابي على قاعة " كروكوس" في موسكو.

موسكو اطلاق النار كروكوس سيتي هول حريق ضاحية موسكو

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