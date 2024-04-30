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مراسلة "القاهرة الإخبارية" تكشف أسباب منع إسرائيل مفوض عام الأونروا من دخول غزة

دانا أبو شمسية مراسلة
دانا أبو شمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"

أوضحت دانا أبو شمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، تفاصيل رفض وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، منح تأشيرة الدخول لفليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللجئين "أونروا" لزيارة قطاع غزة.

وقالت "أبوشمسية"، إنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها قرارات رسمية سواء من وزير الداخلية الإسرائيلية كما هو اليوم أو من وزير الخارجية بمنع إدخال أي من العاملين بمنظمات الأمم المتحدة التي تعارض أو تقول عكس ما تريده إسرائيل. 

ونوهت بأن الأسباب تكمن في خوف حكومة الاحتلال الإسرائيلي، من كشف الجرائم والفضائح لجيش الاحتلال في قطاع غزة، سواء من تدمير للمستشفيات أو المباني السكنية.

وأشارت إلى أن وزير داخلية الاحتلال، أعطى الأوامر إلى الأمن وكل العاملين بالمطارات أو الجسور من عدم إعطاء تأشيرة الدخول إلى ممثلي الأمم المتحدة، جاء ذلك بعدما نشرت حكومة الاحتلال أكاذيب تفيد بأن أونروا كانوا مشاركين في أحداث السابع من أكتوبر.

القاهرة الإخبارية غزة إسرائيل دانا أبو شمسية حكومة الاحتلال الإسرائيلي الإحتلال الإسرائيلي أونروا

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