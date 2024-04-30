الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير عسكرى: هناك ارتباك فى أمريكا.. وإسرائيل كيان "هش"

الدكتور محمد حربي
الدكتور محمد حربي

قال الدكتور محمد حربي، الخبير العسكري، إن الإدارة الأمريكية تعيش حالة من عدم الاتزان بالإضافة الاتحاد الأوروبي، خاصة بعدما اعترفت عدد من الدول بضرورة قيام دولة فلسطينية.

وأضاف "حربي" خلال مداخلة لبرنامج "ملف اليوم"، المُذاع على فضائيةالقاهرة الإخبارية، أن هناك ارتباكا كبيرا في الولايات المتحدة، بسبب سياسة الدعم لإسرائيل، مشيرًا إلى أن تل أبيب كيان "هش".

ونوه، بأن حكومة إسرائيل المتطرفة، سواء كان نتنياهو، أو سموترتش أو بن غفير، فكلهم خرقوا القوانين الدولية والأخلاقيات الإنسانية، وهذا ما دفع الشعوب الغربية في الانتفاضة ضد الحكومات من أجل الضغط على إسرائيل لوقف النار بقطاع غزة.

وأشار إلى أن هناك العديد من أوراق الضغط داخل الرأي العام الأمريكي، فبعد المنظمات اليهودية كمنظمة نيويورك للسلام هم ضد الصهيونية ودائما ما يصفون بنيامين نتنياهو بمجرم حرب.

أمريكا إسرائيل أمريكا وإسرائيل ملف اليوم القاهرة الإخبارية نيويورك

مواد متعلقة

الهلال الأحمر: 3 شهداء بينهم طفل فى قصف إسرائيلى استهدف مخيم النصيرات

تقارير: إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان باتجاه "راموت نفتالى" شمال إسرائيل

الرئيس السيسى وأمير قطر يؤكدان حرصهما على استمرار العمل المشترك لوقف الحرب فى غزة

"القاهرة الإخبارية": أهالى المحتجزين يطالبون بعقد اجتماع مع نتنياهو

القاهرة الإخبارية| متظاهرون يغلقون طريق بيجن فى تل أبيب.. والشرطة الإسرائيلية تتدخل

وزير داخلية الاحتلال يقرر عدم منح الأمين العام للأونروا تأشيرة الدخول لغزة

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: لا بد من وجود ضمانات دولية للهدنة في غزة

مصطفى شردي عن فيلم السرب: مصر قامت بهذه المهمة من أجل الانتقام لأولادها

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى وأمير قطر يؤكدان حرصهما على استمرار العمل المشترك لوقف الحرب فى غزة

الخارجية الأمريكية: واشنطن لم تر خطة إسرائيلية ذات مصداقية لمعالجة المخاوف المتعددة فى رفح

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

الأرصاد تحذر من أمطار ورياح على بعض المحافظات

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

صور

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

محطة تل أبيب

المزيد

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس

جيروزاليم بوست: نتنياهو عالق فى القرارات المصيرية.. وإنهاء حرب غزة الخيار الأمثل

مجلة عبرية: تشاؤم فى إسرائيل بشأن احتمالات عقد صفقة مع حماس