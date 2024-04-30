خبير عسكرى: هناك ارتباك فى أمريكا.. وإسرائيل كيان "هش"

قال الدكتور محمد حربي، الخبير العسكري، إن الإدارة الأمريكية تعيش حالة من عدم الاتزان بالإضافة الاتحاد الأوروبي، خاصة بعدما اعترفت عدد من الدول بضرورة قيام دولة فلسطينية.

وأضاف "حربي" خلال مداخلة لبرنامج "ملف اليوم"، المُذاع على فضائيةالقاهرة الإخبارية، أن هناك ارتباكا كبيرا في الولايات المتحدة، بسبب سياسة الدعم لإسرائيل، مشيرًا إلى أن تل أبيب كيان "هش".

ونوه، بأن حكومة إسرائيل المتطرفة، سواء كان نتنياهو، أو سموترتش أو بن غفير، فكلهم خرقوا القوانين الدولية والأخلاقيات الإنسانية، وهذا ما دفع الشعوب الغربية في الانتفاضة ضد الحكومات من أجل الضغط على إسرائيل لوقف النار بقطاع غزة.

وأشار إلى أن هناك العديد من أوراق الضغط داخل الرأي العام الأمريكي، فبعد المنظمات اليهودية كمنظمة نيويورك للسلام هم ضد الصهيونية ودائما ما يصفون بنيامين نتنياهو بمجرم حرب.