المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: لا بد من وجود ضمانات دولية للهدنة في غزة

قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن مصر دولة كبيرة وحكيمة ولديها تراكم خبرات كبيرة جدًا في التفاوض في الوقت الراهن وهي قادرة على دفع الأطراف للوصول إلى هدنة.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية "الحياة"، أننا نحتاج في الوقت الراهن ضمانات دولية بأن بعد الهدنة لا تمارس إسرائيل ضغوطها مرة أخرى على الشعب الفلسطيني.

ونوه، بأن في عام 1993 وجهت المحكمة الجنائية الدولية في "سربينتشا" جريمة الإبادة الجماعية لعدد من القادة من الصرب، وهذا يؤكد أن المحكمة الجنائية كانت سباقة في أنها أدانت بعض القيادات اللي ارتكبت جرائم الإبادة الجماعية، ولا نستبعد أن تُتهم إسرائيل بهذه الجريمة.

وتابع، أن محكمة العدل الدولية تتمثل مسؤوليتها بالدول التي تلجأ إليها، بل أخدت بعض القرارات ضد إسرائيل ولكن لم تنفذ منها أي طلب، مؤكدًا أن بعض المنظمات الحقوقية وبعض الأفراد داخل السلطة الفلسطينية تقدموا ببلاغات مباشرة ضد القادة الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم حرب.