جوتيريش: أونروا تعمل من أجل الملايين من الناس فى غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن أونروا تعمل من أجل الملايين من الناس، مؤكدًا أنه لا بديل عن عملها في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد جوتيريش، خلال مؤتمر صحفي، والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأمم المتحدة ملتزمة بحل الدولتين ودعم مسار سلام بناء على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

ونوه بأن العائق الرئيسي أمام توزيع المساعدات في قطاع غزة هو انعدام الأمن لموظفي الإغاثة والمدنيين، حيث دعا الدول الأعضاء والجهات المانحة إلى تقديم التمويل الذي يسمح باستمرار عمل أونروا في قطاع غزة.