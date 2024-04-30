رئيس غرفة التجارة البيلاروسية:  دائمًا ما نشارك فى كل المعارض بمصر

قال ميخائيل مياتلنكوف، رئيس غرفة التجارة والصناعة البيلاروسية، إن بلاده تسعى لتوطيد العلاقات التجارية مع مصر وتنفيذ مشروعات على أرضها في كافة المجالات.

وأضاف "مياتلنكوف"، خلال كلمته بمنتدى الأعمال المشترك بين مصر وبيلاروسيا، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن المنتدى تضمن، منذ أمس، عددا من اللقاءات وورش العمل لزيادة التعاون بين البلدين في المجالين الزراعي والتجاري.

ونوه بأن المصانع في بيلاروسيا دائمًا ما تشارك في كل المعارض التي تقام بمصر، خاصة في مجال الجرارات الزراعية والتصنيع الزراعي.

وأشار إلى أن مصر من أفضل الوجهات السياحية للشعب البيلاروسي، بسبب وجود المنتجعات والأماكن السياحية المميزة صيفًا وشتاء.