الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مستشارة أوباما السابقة: بلينكن لن يعود لأمريكا قبل الحصول على صفقة واضحة لوقف الحرب

لوري واتكينز
لوري واتكينز

قالت لوري واتكينز المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي الأسبق أوباما، إن القتال مستمر في قطاع غزة منذ 7 أشهر، مشددةً على أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتناول وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى بكل أهمية.

وأضافت "واتكينز"، خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "القاهرة الإخبارية"،  أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن لن يعود إلى أمريكا بدون الحصول على خطط واضحة بشأن الصفقة، لإحلال السلم والسلام العالمي، ونتمنى أن يكون هناك وقف إطلقا نار دائم.

وتابعت: "أنه لا بد من إقرار الدولة الفلسطينية، وإعطاء الضمانات لإسرائيل، مضيفة أن هناك موقف أمريكي راسخ على منع إسرائيل من تنفيذ أي هجمات في رفح الفلسطينية، وأمريكا ستسعى لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن".
 

مستشارة اوباما السابقة بلينكن من مصر القاهرة الإخبارية لوري واتكينز أوباما

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