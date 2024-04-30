رئيس وزراء بيلاروسيا: زيارتى لمصر تاريخية ونسعى لزيادة التعاون بالمجال الزراعى

وجّه رئيس الوزراء البيلاروسي، رومان جولوفتشينكو، الشكر لمصر على حسن الاستقبال، مؤكدًا أنها زيارة تاريخية على صعيد العلاقات بين البلدين، خاصة في الأمور الاقتصادية.

وأضاف "جولوفتشينكو"، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في تطوير العلاقات، خاصة في المجالات الاستثمارية والصناعية.

وأشار إلى أن بيلاروسيا مستعدة لتوسيع التعاون مع مصر في مجال التصنيع الزراعي والآلات الزراعية، مضيفًا أن بيلاروسيا لن تبخل على مصر بنقل الخبرات والتكنولوجيا.

ونوه بأن التعاون في المجال الزراعي من الأمور المهمة التي تطرقنا إليها خلال مناقشات اليوم، مؤكدًا أن الزيارة لمصر مثمرة بشكل كبير.