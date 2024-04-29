حملة "أخلاقنا".. دعوة لاستعادة القيم المصرية الأصيلة (فيديو)

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حملة «أخلاقنا الجميلة»، تستهدف تلك الحملة التأكيد على الأخلاق التى تربينا عليها وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب فى التعامل، وتربية أجيال جديدة على العادات والتقاليد المصرية الأصيلة وتذكر الأجيال الحالية بالقيم الإنسانية.

وتنطلق الحملة على عدة مراحل عبر رسائل المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة، حيث أن مصر دولة لها أصالة وقيم وتاريخ وحضارة، وآن الأوان لنضفى الأخلاق فيها لتجميل السلوكيات التى وصلت فى بعض الأحيان إلى العنف والقتل بالمجتمع.