باحث سياسى: القضية الفلسطينية ستكون على رأس المناقشة بين الرئيس السيسى وأمير الكويت

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إن العلاقات بين مصر والكويت من العلاقات الراسخة والمهمة، في كل المجالات سواء الاقتصادية أو السياسية.

وأشار"إسماعيل"، خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن العلاقات السياسية بين البلدين شهدت نموًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، فقد شاركت الكويت بحرب 1973، وفي المقابل أسهمت مصر في تهدئة الصراع بين الكويت والعراق.

ونوه، إلي أن قطاع غزة سيأخذ الحيز الأكبر في المباحثات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمير الكويت، مؤكدًا أن مصر تعتبر حافظة الأمن للمنطقة العربية.

وتابع، أن الاعتداءات على غزة، تؤثر بشكل كبير على مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي القضية الفلسطينية ستكون على رأس المناقشة بين الزعمين.

وأردف، أن هناك توافقًا كبيرًا بين الجانبين فيما يخص القضية الفلسطينية، فكل أمراء الكويت على مر الأزمنة تدعم هذا الملف بكل قوة، بالإضافة إلى تشجيع المبادرات المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.