الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السفير محمد حجازى: التعامل مع حماس دون التوصل إلى اتفاق يقود لحل الدولتين سيكون صعبًا للغاية

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه من الصعب أن تحكم وتقود في نفس الوقت، وتقاوم أيضا، لافتًا إلى أنه يبدوا من الصعب أن تبقى حماس في القطاع لتقود. 

وأضاف محمد حجازي، خلال لقاءه ببرنامح " الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة “extra news”، أنه من الصعب أن تبقى حماس في القطاع. متابعًا: "ما هي البدائل التي تسمح بالإبقاء على حماس ضمن المنظومة ولكن تتصدر المشهد الفصائل من خلال منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد، وسلاح المقاومة جاوبت عليه، تجارب أخرى سابقة كما حدث للجيش الجمهوري الأيرلندي.

وتابع: "أعتقد أن التعامل مع حماس دون التوصل إلى اتفاق يقود حل الدولتين سيكون صعبًا للغاية".

السغفير محمد حازي برنامج الشاهد سيدة ظالم

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