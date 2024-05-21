الثلاثاء 21 مايو 2024
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السفير محمد حجازى لـ"الشاهد": اليمين الإسرائيلى يستهدف عنفًا جديدًا يقوده للانتخابات الأمريكية

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن "عملية إفشال الإدارة الأمريكية في الضغط على إسرائيل هي هدف اليمين الإسرائيلي المتطرف في هذه المرحلة، وظهر ذلك في محاولات الاحتلال الإسرائيلي لاستدراج إيران لعمليات عنف يستطيع كسب من خلاله تعاطفا شعبيا حول العالم مرة أخرى".

وأضاف حجازي، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "الشاهد"، الذي يبث عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن "اليمين الإسرائيلي كان يستهدف استدراج المشهد لعنف جديد يقوده لشهر نوفمبر لحين الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، حتى تأتي إدارة وجمهوريون يمينيون متشددون يساندون اليمين الإسرائيلي في مخططاته، وبالتالي، استخدمت إسرائيل الورقة الإيرانية من خلال ضرب قنصليتها في سوريا".

وتابع: "في ذلك الحين، الرئيس الأمريكي جو بايدن بادر وخاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فجر يوم ما قررت إسرائيل الدخول إلى ساحة المعركة، وحذره من أن الحرب مع إيران ليست قرارا إسرائيليا؛ لأن هناك أزمة طاقة عالمية بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار النفط والغاز الروسي، حيث ترفض الولايات المتحدة الأمريكية بشكل قاطع اشتعال الأوضاع بشكل أكبر من ذلك". 

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