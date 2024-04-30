مدبولى: مصر تسعى لتعظيم مشاركة القطاع الخاص بالقطاعات الاقتصادية المختلفة

قال مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك العديد من الفرص الواعدة للتعاون بين مصر وبيلاروسيا في عدة مجالات، سواء كانت اقتصادية أو تجارية.

وأضاف "مدبولي" خلال كلمته بمنتدى الأعمال المشترك بين مصر وبيلاروسيا، ونقلته قناة “إكسترا نيوز” أن القطاع الخاص شريك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن مصر تسعى لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكدًا أن الدولة قدمت حزمة من الحوافز والتسهيلات لتعزيز المشاركة الاقتصادية للقطاع الخاص.

ودعا “مدبولي” القطاع الخاص لدراسة إمكانية الفرص المتاحة للاستثمار في مصر في ظل تشجيع رئيس الجمهورية للاستثمار المباشر.