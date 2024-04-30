الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مدبولى: مصر تسعى لتعظيم مشاركة القطاع الخاص بالقطاعات الاقتصادية المختلفة

مصطفي مدبولي
مصطفي مدبولي

قال مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك العديد من الفرص الواعدة للتعاون بين مصر وبيلاروسيا في عدة مجالات، سواء كانت اقتصادية أو تجارية.

وأضاف "مدبولي" خلال كلمته بمنتدى الأعمال المشترك بين مصر وبيلاروسيا، ونقلته قناة “إكسترا نيوز” أن القطاع الخاص شريك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن مصر تسعى لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكدًا أن الدولة قدمت حزمة من الحوافز والتسهيلات لتعزيز المشاركة الاقتصادية للقطاع الخاص.

ودعا “مدبولي” القطاع الخاص لدراسة إمكانية الفرص المتاحة للاستثمار في مصر في ظل تشجيع رئيس الجمهورية للاستثمار المباشر.

مدبولي القطاع الخاص التنمية المستدامة أهداف التنمية المستدامة اكسترا نيوز القطاعات الاقتصادية

مواد متعلقة

رئيس وزراء بيلاروسيا: نسعى لتوطين عدة صناعات فى السوق المصرية

رئيس وزراء بيلاروسيا: زيارتى لمصر تاريخية ونسعى لزيادة التعاون بالمجال الزراعى

مصطفى البرغوثى: لماذا يتحدث الغرب عن رهائن إسرائيل ويتجاهلون 8 آلاف أسير فلسطينى

مستشارة أوباما السابقة: بلينكن لن يعود لأمريكا قبل الحصول على صفقة واضحة لوقف الحرب

حملة "أخلاقنا".. دعوة لاستعادة القيم المصرية الأصيلة (فيديو)

عمرو خليل: مصر تزدهر اقتصاديًا وسط إقليم مضطرب

"القاهرة الإخبارية": جدل داخل إسرائيل بسبب خسائر الحرب على غزة

عمرو خليل: إسرائيل ضلت الطريق.. وفظائعها فى غزة حركت ضمير العالم

الأكثر قراءة

مقترح تموينى لإنتاج رغيف خبز بوزن وسعر جديد

مستشار زاهى حواس يُفسر غياب ذكر الأنبياء فى نقوش المعابد المصرية القديمة

أزمة محمد أبوبكر وميار الببلاوي.. هل يعاقب الشيخ بالسجن بعد اتهامها بالزنا؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

الشهر القادم.. تعرف على موعد فتح الحجز لشقق الإسكان الاجتماعى وشروطها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس

جيروزاليم بوست: نتنياهو عالق فى القرارات المصيرية.. وإنهاء حرب غزة الخيار الأمثل

مجلة عبرية: تشاؤم فى إسرائيل بشأن احتمالات عقد صفقة مع حماس