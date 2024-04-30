"الغرف التجارية": هناك فرص استثمارية واعدة بالسوق المحلية قريبًا

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن مصر تسعى لتحسين العلاقات مع العالم أجمع، معقبا: المصالح متبادلة، فالحاوية الواردة بمنتجات سترجع بمنتجات مصرية.

وأضاف "عز"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك فرصا استثمارية واعدة بالسوق المحلية قريبًا.

ونوه بأن بيلاروسيا، من أكثر الدول شهرة في صناعة الجرارات الزراعية، والصناعات الثقيلة، وبالتالي فالمنفعة هنا ستعود على القطاع الزراعي في مصر.

وأشار إلى أن بيلاروسيا من الدول الحديثة، وتعتبر من الدول المنتجة للحبوب، ولكن تكلفة النقل باهظة، وبالتالي إنشاء صوامع في مصر سيعود بالنفع على بلادنا من خلال توفير ما نحتاجه، بالإضافة إلى زيادة التجارة لإفريقيا بالنسبة لبيلاروسيا.