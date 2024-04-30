مصطفى شردى: الكويت ثالث أكبر شريك تجارى لمصر بين الدول العربية

علق الإعلامي مصطفى شردي، على استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، بالقاهرة اليوم، قائلًا إن العلاقة بين البلدين كبيرة وراسخة في جميع المجالات.

وأضاف "شردي"، خلال تقديمه حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية "الحياة"، أن زيارة أمير الكويت، هي الأولى له منذ توليه منصبه.

ونوه بأن العلاقات المصرية الكويتية تاريخية قديمة ومستمرة، وهناك توافق كبير بأغلب القضايا المطروحة على الساحة.

وأشار شردي إلى أن الاستثمارات الكويتية في مصر تعود إلى منتصف القرن الماضي، كما أن مصر هي الوجهة السياحية الأولى للشعب الكويتي.

وأوضح أن هناك مشاريع استثمارية مشتركة بين البلدين تقريبًا 1300 مشروع بحجم استثمارات حوالي 4 مليارات دولار، كما أن الكويت هي ثالث أكبر شريك تجاري لمصر بين الدول العربية والخامسة بقائمة أهم الدول المستثمرة في مصر.