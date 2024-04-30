الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

جوتيريش: لا يوجد مكان آمن للفلسطينيين وأطالب بوقف النار بشكل فورى

جوتيريش
جوتيريش

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه يشجع حكومة إسرائيل وحركة حماس للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

ودعا جوتيريش، خلال مؤتمر صحفي، والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إسرائيل لفعل كل ما يمكن فعله لتجنب الهجوم على رفح الفلسطينية، مضيفًا أن التصعيد في رفح الفلسطينية سيكون له تأثير كارثي، ولا يوجد مكان آمن للفلسطينيين هناك للجوء إليه.

وأعرب "جوتيريش"، عن انزعاجه من الأنباء عن وجود مقابر جماعية ولا بد من وجود تحقيق شفاف ومستقل عن هذه الأنباء، فيما رحب بتقديم المساعدات لغزة وليس هناك بديل عن استخدام الطرق البرية وندعو إسرائيل لتسهيل دخول المساعدات.

جوتيريش القاهرة الإخبارية إسرائيل قطاع غزة حكومة إسرائيل

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