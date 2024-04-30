مصطفى شردي عن فيلم السرب: مصر قامت بهذه المهمة من أجل الانتقام لأولادها

قال الإعلامي مصطفى شردي، إنه سينطلق عرض فيلم "السرب" غدا بدور العرض السينمائي، والذي يرصد بطولة من بطولات الجيش المصري.

وأضاف "شردي"، خلال تقديمه حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية "الحياة"، أن فيلم السرب يرصد رد سلاح الطيران على مقتل 21 من أخواتنا الأقباط، على يد الجماعات الإرهابية.

ونوه، بأن الجميع يعلم أن مصر قامت بهذه المهمة من أجل الانتقام لأولادها، بالإضافة إلى تدمير قواعد هذه الجماعات وكان هذا تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع، أن القوات المسلحة أخذت بالثأر، مؤكدًا أنه كان لابد من توثيق هذه العمليات المشرفة من خلال عمل درامي مصري بإنتاج كبير وعملاق.