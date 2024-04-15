الإسماعيلى يتراجع عن شكوى حكم مباراة فيوتشر للجبلاية

تراجع مسئولو نادى الإسماعيلي عن شكوى حمادة القلاوي، حكم مباراة الدراويش أمام فيوتشر، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بسبب أخطائه المتكررة في إدارة اللقاء .

وأرجعت إدارة الدراويش سبب التراجع فى شكوى الحكم للجبلاية، بأن اعتراضهم لن يجدي بشيء، لذا آثروا على أنفسهم التزام الصمت، برغم الأخطاء التحكيمية.

وكان عدد من أعضاء مجلس الإسماعيلي، قد شرعوا في إعداد مذكرة تمهيدًا لإرسالها للاتحاد المصري لكرة القدم تتضمن ضرورة التحقيق مع حمادة القلاوي حكم لقاء فريقهم مع فيوتشر، بشأن الأخطاء الفادحة التي صدرت عنه وأدت لانتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1 وتم التراجع في اللحظات الأخيرة عن الشكوى برأي الأغلبية لعدم جدواها.

تجدر الإشارة إلى أن حمادة القلاوي حكم مواجهة الإسماعيلي وفيوتشر لجأ لتقنية VAR لحسم الجدل حول الألعاب المؤثرة أثناء سير أحداث اللقاء أبرزها إلغاء هدف حمدي النقاز والتسرع في طرد محمد حسن والتراجع عنه، ولمس الكرة بيد عمرو السيسي لاعب فيوتشر قبل أن يمررها لزميله أحمد عاطف سجل عن طريقها هدفهم الوحيد.

ورفع الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى الإسماعيلى، بقيادة ايهاب جلال شعار "لا وقت للراحة" استعدادًا لمواجهة فريق زد يوم الخميس المقبل .

وأعلن الجهاز الفني للإسماعيلي حالة الطوارئ مبكرًا استعدادًا للقاء زد، في الأسبوع الثامن للمسابقة المحلية، والمحدد موعده السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية.

وقاد إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي، وحمد إبراهيم، المدرب العام، وأحمد حسام، المدرب، وأحمد سامح، مخطط الأحمال، ومصطفى كمال، مدرب حراس المرمى، مران الفريق الجماعى اليوم الإثنين، بمشاركة كل اللاعبين.

ويسعى الجهاز الفنى للإسماعيلى لتحسين أوضاعه فى جدول الدورى الممتاز، حتى يبتعد عن المنطقة الخطرة فى جدول الدورى مع بداية انطلاق مباريات الدور الثانى.