غياب بيلينجهام.. قائمة الملكى لمباراة ريال سوسيداد بالدورى الإسبانى

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن قائمة فريقه المستدعاة لخوض مباراة ريال سوسيداد بالدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال سوسيداد وريال مدريد بالدوري الإسباني

ويحل ريال مدريد ضيفًا على نظيره ريال سوسيداد غدًا في العاشرة مساءً، بمباراة الجولة الـ33 لبطولة الدوري الإسباني.

سبب غياب جود بيلينجهام عن مباراة ريال سوسيداد وريال مدريد

وشهدت القائمة غياب الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط ريال مدريد، بسبب معاناته من التهاب في المعدة والأمعاء وفقًا لما ذكرته صحيفة آس الإسبانية.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمباراة ريال سوسيداد على النحو الآتي:

حراس المرمى: أندريه لونين، كيبا أريزابالاجا، فيران كوتيجلاس.

الدفاع: داني كارفخال، إيدير ميليتاو، ناتشو فيرنانديز، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنطونيو روديجير.

وسط الملعب: توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فريدريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس، أردا جولر.

الهجوم: فينسيوس جونيور، رودريجو جويس، خوسيلو، براهيما دياز.

ويتطلع ريال مدريد لمواصلة تحقيق الانتصارات من أجل الاقتراب خطوة جديدة من حسم لقب الدوري الإسباني، فيما يأمل فريق ريال سوسيداد في تحقيق انتصار يدخله في صراع المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

ويسعى ريال مدريد لمواصلة توسيع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه، ورفع الروح المعنوية للاعبيه قبل مواجهة بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وتأهل ريال مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مانشستر سيتي في إياب الدور ربع النهائي للبطولة بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد التعادل بأربعة أهداف لمثلها في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب ثم الاحتكام للأوقات الإضافية في مباراة الإياب.

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا

ويحل ريال مدريد ضيفًا على بايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل في العاشرة مساءً، فيما تقام مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 8 مايو المقبل.



ويتصدر ريال مدريد ترتيب بطولة الدوري الإسباني "الليجا"، برصيد 81 نقطة ويفصله 11 نقطة عن برشلونة، صاحب المركز الثاني، فيما يحتل ريال سوسيداد المركز السادس في الجدول برصيد 51 نقطة.