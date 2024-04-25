أزمة بحراسة مرمى الأهلى قبل مواجهة مازيمبى فى نصف نهائى أبطال إفريقيا

يواجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لنادي الأهلي، أزمة في حراسة مرمى الفريق قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي، في مباراة إياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي

يستضيف الأهلي نظيره مازيمبي، غدًا، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة بنصف نهائي أبطال إفريقيا.



وتتمثل أزمة الأهلي في مركز حراسة المرمى على الرغم من عودة محمد الشناوي، الحارس الأول للفريق، من الإصابة، إلا أنه مازال لم يصل للجاهزية الكاملة للمشاركة في المباريات، بالإضافة إلى إصابة حمزة علاء في العضلة الضامة وتأكد غيابه عن المباراة.

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره مازيمبي في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، والتي جمعتهما على ملعب لوبومباشي سلبيًا بدون أهداف.

تضم قائمة الأهلي الإفريقية 4 حراس هم:"محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف"، ومع إصابة حمزة علاء وعدم جاهزية الشناوي تصبح حراسة الأهلي بين يدي مصطفى شوبير حارسًا أساسيًا، ووضع مصطفى مخلوف على دكة البدلاء.

وفي حالة تعرض مصطفى شوبير للإصابة، سيكون كولر مضطرًا للدفع بمصطفى مخلوف، والذي لم يسبق له المشاركة في أي مباراة بقميص الفريق الأول منذ تصعيده.



مصطفى شوبير تألق في مباراة الذهاب أمام مازيمبي ونجح في حماية مرماه من أكثر من فرصة خطيرة للفريق الكونغولي، كما أثبت جدارته في أكثر من مناسبة لحراسة مرمى الأهلي، وكان اختباره الأول في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا العام الماضي أمام الوداد البيضاوي والذي فاز به الأهلي بهدفين لهدف، ثم تعادل مع الوداد إيابًا بهدف لكل منهما.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على حساب فريق سيمبا التنزاني، بثلاثة أهداف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما صعد فريق مازيمبي لهذا الدور على حساب فريق بترو أتلتيكو الأنجولي بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف إيابًا بعد التعادل ذهابًا بدون أهداف.

ويملك النادي الأهلي الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 لقبًا كان آخرها في الموسم الماضي وحققه على حساب فريق الوداد البيضاوي المغربي.