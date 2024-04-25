رامى ربيعة: مباراة مازيمبى صعبة.. وسنبذل أقصى جهد لحسم التأهل للنهائى

أكد رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلى، صعوبة مباراة الغد أمام مازيمبي التي تقام على استاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وقال ربيعة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم، إن نتيجة التعادل السلبي في الكونغو تفرض على الفريق أن يكون في كامل تركيزه، غدًا، خلال مباراة العودة.

وأكد ربيعة أن لاعبي الأهلي دائمًا على قدر المسئولية، وأن هدفهم الفوز بأي مباراة والتتويج في كل بطولة يشارك بها الفريق، وأنهم يعلمون جيدًا حجم تحديات مباراة الغد.

وشدد مدافع الأهلي على أن الفريق هدفه الفوز، غدًا، وحسم تأهله إلى نهائي البطولة ومواصلة مشواره للتتويج باللقب.

واختتم رامي ربيعة تصريحاته بالتأكيد على أن الحضور الجماهيري الكبير، غدًا، يسعد بالتأكيد لاعبي الأهلي، ويزيد من دوافعهم لتحقيق الفوز وإسعادهم وبذل أقصى جهد خلال المباراة لحسم التأهل.

الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا لموقعة مازيمبى فى دورى الأبطال

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مرانه مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي، في إياب نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق فى تدريبات الأمس على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني في محاضرة فنية بالفيديو، قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

وخاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا، تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، استمر لمدة ٤٠ دقيقة.

وأدى اللاعبون فقرات تدريبية متنوعة، تحت إشراف مارسيل كولر، قبل أن يختتم المدير الفني فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي في إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء غد الجمعة على استاد القاهرة.