بايرن ميونخ يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة ريال مدريد

تلقى نادي بايرن ميونخ الألماني دفعة معنوية كبيرة، قبل مواجهة ريال مدريد الإسباني غدًا الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت تدريبات بايرن اليوم مشاركة كل من جمال موسيالا، ليروي ساني، سيرجي جنابري، أوباميكانو ولايمر والذين عادوا من الإصابة لأول مرة.

وباتت مشاركة الخماسي في مران بايرن اليوم دفعة قوية لكتيبة توماس توخيل، حيث كان الغائب الوحيد ماتياس دي ليخت مدافع الفريق لعدم تعافيه من الإصابة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في دوري الأبطال

ويستعد فريق ريال مدريد الإسباني لخوض مواجهة نارية أمام بايرن ميونخ الألماني، على ملعب "أليانز أرينا"، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في دوري الأبطال، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

قائمة ريال مدريد استعدادًا لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

وجاءت قائمة ريال مدريد استعدادًا لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – ناتشو – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – أنطونيو روديجر – فيرلاند ميندي.

خط وسط الملعب: جود بيلينجهام – توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فالفيردي – أوريلين تشواميني – داني سيبايوس – أردا جولر.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو – خوسيلو – براهيم دياز.