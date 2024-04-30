الكشف عن أسماء المرشحين لجائزة لاعب شهر أبريل فى ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني الأسماء المرشحة لنيل جائزة أفضل لاعب بالنادي في شهر إبريل الجاري، وطرحها للتصويت من قبل الجماهير.

وتنتظر ريال مدريد مواجهة قوية أمام بايرن ميونخ، الليلة، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشرت إحدى الشركات الراعية لريال مدريد أسماء اللاعبين المرشحين لجائزة لاعب الشهر، وهم: رودريجو جويس، فينسيوس جونيور، داني كارفخال، أنطونيو روديجير، فريدريكو فالفيردي".

وشارك رودريجو جويس في 3 مباريات بقميص ريال مدريد في شهر إبريل الجاري، وسجل هدفين.

فيما لعب فينسيوس جونيور 5 مباريات مع ريال مدريد في شهر إبريل، وسجل هدفًا وصنع 3 لزملائه.

أما داني كارفخال، فتألق في مباراتي مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا وقدم أداءً مميزًا مع الفريق في بطولة الدوري الإسباني، وشارك في 4 مباريات وصنع هدفًا.

فيما ساهم أنطونيو روديجير دفاعيًا في مباراتي مانشستر سيتي وتألق بشكل لافت خاصة في المواجهة المباشرة ضد النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، كما سجل الركلة الأخيرة بركلات الترجيح بمرمى مانشستر سيتي.

وشارك روديجير في 5 مباريات مع ريال مدريد في شهر إبريل الجاري.

وسجل فريدريكو فالفيردي هدف التعادل لريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بنتيجة 3-3.

وقدم أداءً مميزًا في وسط الملعب وعلى مركز الجناح في مواجهتي مانشستر سيتي، وكذلك واصل تألقه في مباريات بطولة الدوري.

ولعب فالفيردي 5 مباريات بقميص ريال مدريد وسجل هدفًا.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب بطولة الدوري الإسباني، الليجا، برصيد 84 نقطة وبفارق 11 نقطة عن برشلونة، صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب، وخلفهما فريق جيرونا في المركز الثالث برصيد 71 نقطة.

وبات ريال مدريد على بعد خطوات من حسم لقب الليجا للمرة الـ36 في تاريخه.