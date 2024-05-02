الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

فودين يحصد جائزة لاعب شهر إبريل في مانشستر سيتي

فيل فودين
فيل فودين

أعلن مانشستر سيتي الانجليزي فوز لاعبه فيل فودين بجائزة لاعب شهر إبريل بالفريق، بتصويت جماهير النادي.

فيل فودين من ناشئي مانشستر سيتي وتدرج بالمراحل العمرية بالنادي قبل أن يصعد للفريق الأول في صيف 2017.

وكشف النادي من خلال موقعه الرسمي عن فوز فودين بجائزة أفضل لاعبي الفريق في شهر إبريل الماضي.

ويواصل مانشستر سيتي التنافس على صدارة ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، في ظل رحلة دفاعه عن اللقب الذي حققه في المواسم الثلاثة الماضية تواليًا.

واختير فودين لاعب الشهر في الفريق بناءً على تصويت جماهير النادي عبر الموقع الرسمي.

وتنافس فودين على جائزة لاعب الشهر مع زميليه البلجيكي كيفن دي بروين، والكرواتي يوشكو جفارديول.

خلال شهر إبريل الماضي، شارك فودين في 4 مباريات بمختلف البطولات وسجل 6 أهداف.

ولعب فودين 48 مباراة بقيمص مانشستر سيتي منذ بداية الموسم الجاري، وسجل 24 هدفًا وصنع 10 لزملائه في الفريق.

ويقع فودين بالمركز السابع في ترتيب هدافي بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 16 هدفًا متساويًا مع جارود بوين، لاعب فريق وست هام يونايتد، وسون هيونج مين، مهاجم توتنهام هوتسبيير.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فريق أرسنال، صاحب المركز الأول والصدارة، فيما يفصله 4 نقاط عن فريق ليفربول، صاحب المركز الثالث.

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