"ذا أتلتيك": أرسنال يستعد لتجديد عقد جورجينيو

اقترب نادي الأرسنال الإنجليزي من تجديد عقد جورجينيو، لاعب وسط الفريق، خلال الأسابيع المقبلة في خطوة للحفاظ على قوام الفريق الموسم المقبل.

وكان صاحب الـ32 عامًا انضم للجانرز في يناير 2023 في صفقة بلغت 12 مليون جنيه إسترليني بعقد لمدة عام ونصف.

وقالت صحيفة “ذا أتلتيك” إن إدارة أرسنال عرضت على الدولي الإيطالي عقد لمدة موسم بالإضافة لموسم آخر إضافي.

وشارك اللاعب حتى الآن مع المدفعجية في 51 لقاء بجميع المسابقات وسجل هدف وحيد وصنع 3.

ولعب جورجينيو مع أرسنال هذا الموسم 35 لقاء وسجل هدف وصنع 2.

وحسم فريق أرسنال ديربي شمال لندن لصالحه، بانتصاره على ضيفه توتنهام هوتسبير بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على ملعب توتنهام، في قمة الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد أرسنال لـ 80 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتًا، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 60 نقطة في المركز الخامس.