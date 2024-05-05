الشوط الأول.. تشيلسي يتقدم على وست هام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

تقدم فريق تشيلسي على ضيفه وست هام يونايتد بثلاثة أهداف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب “ستامفورد بريدج” في الجولة السادسة والثلاثين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح كول بالمر التسجيل لـ تشيلسي في الدقيقة 15 من متابعة لتمريرة نيكولاس جاكسون، أعقبه كونور جالاجير في الدقيقة 30.

وسجل مادويكي الهدف الثالث لـ "البلوز" في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بتقدم "البلوز" بثلاثية.

تشكيل تشيلسي ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

يأتي تشكيل تشيلسي أمام وست هام في الدوري الإنجليزي موسم 2023/2024 كالتالي:

حراسة المرمى: بيتروفيتش

خط الدفاع: تياجو سيلفا، تشالوباه، بادياشيلي، كوكوريلا

خط الوسط: كايسيدو، جالاجير، مادويكي، كول بالمر، مودريك

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون.

ويحتل تشيلسي، المركز الثامن في جدول «بريميرليج» برصيد 51 نقطة، بينما يحتل وست هام، المركز التاسع برصيد 49 نقطة.

ويأمل تشيلسي، في مواصلة سلسلة انتصارته في المسابقة، بعد أن حقق الفريق، الفوز في الجولة الماضية على جاره توتنهام هوتسبير، بثنائية دون رد.

أما وست هام، فيحاول العودة لطريق الانتصارات، بعد أن فشل في تحقيق الفوز في الجولات الثلاث الماضية، عقب الخسارة أمام كل من فولهام (2-0)، وكريستال بالاس (5-2)، والتعادل مع ليفربول بهدفين لمثلهما.