تشكيل ليفربول أمام توتنهام في الدوري الإنجليزى: ماذا عن صلاح؟

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه توتنهام هوتسبير، في قمة الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" موسم 2023-2024.

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، فتُقام في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أنفيلد رود معقل فريق "الريدز".

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل ليفربول أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل ليفربول أمام توتنهام، فشهد تواجد المحترف المصري محمد صلاح أساسيًا بعد مشادته في المباراة الماضية مع الألماني يورجن كلوب مدرب "الريدز" أثناء إشراكه كبديل أمام وست هام يونايتد.

وجاء تشكيل ليفربول أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جابرييل كوانساه - أندرو روبرتسون

خط الوسط: واتارو إيندو - أليكسيس ماك أليستر - هارفي إيليوت

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - كودي جاكبو

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: كاومهين كيليهر - جو جوميز - إبراهيما كوناتي - دومنيك سوبوسلاي - داروين نونيز - ريان جرافنبيرش - كيرتس جونس - بايسيتيتش - كونور برادلي.