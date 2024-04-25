وزارة العمل تتابع البرنامج التدريبي على مهنة التفصيل والخياطة للفتيات بالوادي الجديد

قالت وزارة العمل في بيانٍ لها، إن مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، تابعت تنفيذ الدورة التدريبية المجانية للفتيات على مهنة التفصيل والخياطة، والتي استفاد منها 10 متدربات، وذلك بالوحدة المتنقلة التابعة للمديرية بقرى اللواء صبيح، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في القرى الأكثر، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على المهن المطلوبة في سوق العمل، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

خطة التدريب المهني

يأتي ذلك تنفيذًا لخطة التدريب المهني للعام 2023 -2024 والتي يجري تنفيذها بمراكز التدريب المهني والوحدات المتنقلة التابعة للمديرية، وذلك لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للحصول على فرص عمل لائقة، أو مساعدتهم في بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة، والاهتمام بتدريب الفتيات من أجل تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال تنمية قدراتها واكسابها المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتها كعضو فعَّال في المجتمع.

تدريب الشباب من الجنسين

وأوضح أحمد حسين طليب، مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، في تقريره للوزارة، أن تلك التدريبات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على مهن يحتاجها سوق العمل وطبقًا لظروف كل محافظة من أجل توفير عمالة فنية مدربة من خلال تنمية قدراتهم واكسابهم المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل.

برامج تدريب مجانية

وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للشباب من الجنسين التقديم للحصول على البرامج المجانية من خلال مقرات مراكز التدريب الثابتة، أو بإدارة بحوث العمالة بالمديرية، لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة، ويحصل المتدربين على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، مؤكدًا استمرار تقديم البرامج المجانية للشباب والتعاون والتنسيق مع كل الجهات لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم، تحت رعاية اللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد.