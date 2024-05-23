تعرف على موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة أسيوط

كشف محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أنه تم البدء في كنترول الشهادة الإعدادية وبدء أعمال تصحيح الامتحانات فور انتهاء أعمال الامتحانات مباشرة لضمان سرعة خروج النتيجة.

وأوضح محمد إبراهيم دسوقي، أنه أكد على المدرسين ضرورة توخي الدقة في التعامل مع الامتحانات لحصول الطلاب علي الدرجات المستحقة لهم مع توفير المناخ الملائم لذلك.

بعد التصحيح يتم أعمال الرصد والمراجعة

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، أنه فور الانتهاء من أعمال التصحيح تتم عملية رصد الدرجات والمراجعة والرصد الالكتروني ثم اعتمادها وإعلان النتيجة النهائية للطلاب.

وأشار محمد إبراهيم دسوقي، إلى أن الامتحانات هذا العام قد سارة بشكل سهل دون وجود أو رصد أية شكاوى أو عقبات مع توافر كافة سبل الراحة وفي أجواء هادئة ودون اية شكاوى وأن الأسئلة كانت من داخل المنهج المدرسي.



وأوضح وكيل الوزارة، أن الذين يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية بالمحافظة هذا العام بلغ 77 ألف و844 طالب وطالبة في عدد 367 لجنة على مستوى قرى ومراكز المحافظة منها 333 لجنة إعدادية عامة و34 لجنة إعدادية مهنية، مشيرًا إلى إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم لمتابعة سير عملية الامتحانات وانتظامها بدون أية عقبات،فضلًا عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس بمراكز وقرى المحافظة والاستعداد لكل الاحتمالات التي قد تؤثر على سير الامتحانات بشكل طبيعي.

وأشار محمد إبراهيم دسوقي، إلى أن قطاع التربية والتعليم بمحافظة أسيوط شهد الكثير من الإنجازات التي تحققت في قطاع الأبنية التعليمية بالمحافظة في عهد فخامة الرئيس السيسي حيث بلغ إجمالي المدارس التي تم تنفيذها واستلامها خلال السنوات الماضية وحتى الآن شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 491 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7658 فصل دراسي بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و286 مليون جنيه، كما يجري حاليًا إنشاء وطرح ما يقرب من 29 مدرسة أخرى في خطة هيئة الابنية التعليمية بإجمالي 412 فصل دراسي ليصبح إجمالي المدارس التي تم بناءها واستلامها والمدارس الجاري تنفيذها 520 مدرسة بإجمالي 8070 فصل دراسي بتكلفة تبلغ 2 مليار و435 مليون.

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