أبرزهم صفية العمري.. نجوم الفن يشاركون الجمهور لقطات من رحلتهم للحج (صور)

في موسم الحج هذا العام، شهدنا تفاعلًا من قِبل الفنانين، الذين حرصوا على مشاركة تجربتهم الروحانية مع جمهورهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هذه المبادرات لم تكن مجرد توثيق للحظات خاصة فحسب، بل كانت أيضًا مصدر إلهام ومشاركة للفرحة والسكينة التي يحملها أداء مناسك الحج.

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز الفنانين الذين شاركوا جمهورهم بثياب الإحرام، حرصًا منهم على تواجدهم في مناسك الحج، وخلال الوقوف على جبل عرفات.

صفية العمري

من بين الفنانين الذين لفتوا الانتباه بمشاركتهم لصور ولقطات من رحلتهم للحج، نجد الفنانة صفية العمري التي نشرت صورة لها على صفحتها الشخصية على منصة تبادل الصور "انستجرام" وهي تؤدي مناسك الحج على كرسي متحرك، وكتبت على الصورة: «أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، عيدكم مباركً ان شاء الله»، وقد أثارت هذه الصورة إعجاب جمهورها الذي عبر عن تقديره لالتزامها بأداء هذه الفريضة رغم ظروفها الصحية.

إلهام شاهين

وفي السياق ذاته، نشرت الفنانة الهام شاهين صورة لها عبر صفحتها الشخصية على منصة تبادل الصور "انستجرام" وهي ترتدي الحجاب وملابس الإحرام، معلقة عليها: «حج مبرور وذنب مغفور لكل حجاج مسلمي العالم، وكل عام ونحن جميعا بخير يارب».

هشام ماجد

كما نشر الفنان هشام ماجد على صفحته الشخصية على منصة تبادل الصور "انستجرام" صورة له بملابس الإحرام خلال الذهب إلى جبل عرفات وكتب عليها: «كل سنة وأنتم طيبين وعيد أضحي مبارك عليكم.. يا رب السنة الجاية كلنا علي جبل عرفات».

عمر كمال

كما شارك مطرب المهرجانات عمر كمال متابعيه بصورة له وهو يرتدي ملابس الإحرام، وكتب عليها: «كل سنة وحضراتكم طيبين»، وتفاعل معه عدد كبير من متابيعه.