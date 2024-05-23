الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لقاء محافظ أسيوط ومدير مركز رصد ودراسة المشكلات بالجامعة لدعم مواجهة الهجرة غير الشرعية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور علي كمال معبد مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة أسيوط، والدكتورة أسماء جابر مهران نائب مدير المركز، لبحث سبل التعاون والتنسيق في خطة العمل المشتركة لدعم جهود مواجهة الهجرة الغير شرعية.

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ومحمد بشير مدير المكتب الفني للوزير المحافظ.

تكثيف الجهود لمواجهة القضايا والمشكلات المجتمعية

وتم خلال اللقاء استعراض خطة المركز بالتعاون مع المحافظة وتكثيف الجهود لمواجهة القضايا والمشكلات المجتمعية وخاصة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتنظيم ندوات وفعاليات للتوعية بالاضرار الناجمة عنها وأساليب مكافحتها بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.

جاء ذلك تحت رعاية ودعم الوزير اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة المركز والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نائب رئيس مجلس إدارة المركز.

وأعلن محافظ أسيوط، عن دعمه الكامل للجهود المبذولة لتكثيف حملات وبرامج وقوافل التوعية بخطورة الهجرة غير النظامية والحد منها بالتعاون مع كافة الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، لرفع الوعي بالمجتمعات المستهدفة في مختلف المجالات التعليمية والصحية والبيئية.

وأكد على الدور الذي توليه الدولة في تنمية وتطوير الصعيد وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرًا إلى تضافر جميع جهود المحافظة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة " وتنمية الصعيد.

وأشار إلى أن الجامعة تعد شريكًا أساسيًا في خطط المحافظة لتحقيق التنمية في شتى المجالات، وخاصة المجالات المتعلقة بالتنمية المجتمعية وبناء مجتمع متكامل يتوافر فيه كافة المقومات الرئيسية من خدمات ومرافق وبنية تحتية ومشروعات قومية.

وأشاد بحرص كوادر الجامعة برئاسة الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة، والأساتذة المتخصصين في مختلف المجالات على مشاركة المحافظة في مشروعاتها التنموية والخدمية حيث تعد الجامعة بيتًا للخبر العلمية والتي أسهمت بالفعل في تقديم العديد من الأبحاث والدراسات التي قامت بتسليط الضوء على الظواهر والمشكلات المجتمعية المختلفة ووضع خطط لحلها، مرحبًا بالتعاون مع جامعة أسيوط في تنفيذ خطة مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية وتنظيم عدد من الفعاليات، والندوات، واللقاءات العلمية لتسليط الضوء على المشكلات المجتمعية التي تواجه المحافظة، وذلك من خلال الإلمام بكافة الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية لتلك المشكلات مما يسهم في حلها بأسلوب علمي دقيق وتفيد متخذي القرار في الجامعة، والمحافظة.

ووجه الدكتور على كمال مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة أسيوط،الشكر للوزير المحافظ على مجهوداته ودعمه المستمر للجهود الرامية لمواجهة الهجرة غير النظامية، ناقلًا تحيات وتقدير الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة، للوزير المحافظ على تعاونه المستمر مع جامعة أسيوط العريقة بكلياتها ومراكزها العلمية والبحثية المتخصصة للنهوض بالمجتمع وإيجاد حلول مبتكرة، وعلى أسس علمية للقضايا المجتمعية التي تواجه المجتمع في إطار المسئولية المجتمعية للمحافظة والجامعة.

1000141056
1000141056
1000141055
1000141055
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة أسيوط مواجهة الهجرة الغير شرعية المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد

مواد متعلقة

حصاد المساحة المنزرعة بالقمح بأسيوط وتوريد 153 ألف طن قمح بالشون والصوامع

وكيل "صحة أسيوط" يُراجع المخزون الاستراتيجي من الأدوية

"الأمراض العصبية والنفسية" بأسيوط تنظم دورة تدريبية لأفراد الأمن حول التأهيل والإرشاد النفسى

محافظ أسيوط يشهد ختام الأنشطة الكشفية بالمنتدى الرياضي بمدينة أسيوط الجديدة

الأكثر قراءة

عاجل| مواجهة محتملة بين الأهلى والزمالك يونيو المقبل

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

"العدل الدولية" تحضر القرار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتظر "صدمة" جديدة غدًا

مصر تجبر إسرائيل على العودة للمفاوضات.. وانصياع نتنياهو لـ"مقترح القاهرة"

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

لواء. محسن الفحام

.. ويستمر مسلسل الأكاذيب

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية

لأجل غير مسمى.. جامعة برشلونة تعلّق علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)