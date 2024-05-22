الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأمراض العصبية والنفسية" بأسيوط تنظم دورة تدريبية لأفراد الأمن حول التأهيل والإرشاد النفسي

جانب من التدريب
جانب من التدريب

نظم مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط، دورة تدريبية لرجال الأمن بالمستشفى حول التأهيل والإرشاد النفسي.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبد الباسط خلاف مدير المستشفى، والدكتور خالد البيه رئيس قسم الأمراض العصبية والنفسية ونائب مدير المستشفى للشئون الطبية والعلاجية، وبحضور علي البوشي مدير إدارة الأمن بالمستشفيات الجامعية.


تنظيم العديد من الفعاليات لرفع كفاءة العاملين


وأشاد الدكتور إيهاب فوزي، بدور مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب في تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية، وبحرصه الدائم على تنظيم العديد من الفعاليات لرفع كفاءة العاملين بها، مضيفا أن أفراد الأمن داخل مستشفيات جامعة أسيوط أحد أهم العناصر داخل المنظومة الإدارية للمستشفيات، ويتعرضون أثناء عملهم للعديد من التحديات والضغوط، لذا لابد من العمل على تدريبهم وتأهيلهم من خلال تلك الدورات التدريبية، مشيرا إلى أن المركز الإعلامي للمستشفيات الجامعية كان قد قدم من قبل سلسلة دورات لهم حول مهارات الاتصال الفعال وفن التعامل مع الجمهور.

وأوضح الدكتور محمد عبد الباسط  خلاف، أن هذا التدريب يأتي لرفع كفاءة رجال الأمن من خلال تنمية مهاراتهم، لكي يتمكنوا من مواجهة كافة المشكلات التي يتعرضوا لها خلال ممارسة عملهم، مضيفا أن مستشفيات جامعة أسيوط تستقبل عدد كبير من المترددين عليها من المرضى والمرافقين، وهذا الأمر يتطلب من رجل الأمن أن يتحلى ببعض المهارات لكي يتمكن من التعامل معهم بشكل جيد، موجها الشكر لإدارة المستشفيات الجامعية لدعمها المتواصل لجميع الفعاليات التي ينظمها المستشفى.

وأشار الدكتور خالد البيه، إلى أن البرنامج التدريبي استهدف تنمية المهارات النفسية لدى أفراد الأمن بالمستشفى أثناء مواجهة التحديات والمشكلات التي تظهر  أثناء ممارسة عملهم، مؤكدا على أهمية دور أفراد الأمن بمختلف المستشفيات، مضيفا أن رجال الأمن يقومون بدور مهم، وهذا الدور يتطلب أن يتحلى رجل الأمن بالعديد من المهارات المختلفة، خاصة فيما يتعلق بكيفية التعامل الذكي مع أي مشكلات تفرضها عليهم طبيعة العمل.

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1000140669
مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط لرفع كفاءة العاملين

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