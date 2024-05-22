الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة أسيوط تناقش تطوير مساكن أعضاء هيئة التدريس

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط؛ اجتماع مجلس إدارة الإسكان الإداري بالجامعة؛ لاستعراض نسب الإنجاز؛ في مشروع تطوير، ورفع كفاءة مساكن أعضاء هيئة التدريس؛ داخل، وخارج الحرم الجامعي.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ حرص الجامعة على الاهتمام بالتطوير، والتحديث المستمر للبيئة العمرانية، والبنية التحتية لكافة الوحدات الجامعية، ورفع كفاءتها على نحو يليق بالجانب المعماري المتفرد للحرم الجامعي، مشيرًا إلى أن الوحدات السكنية لأعضاء هيئة التدريس، تعد أحد المعالم المميزة لحرم الجامعة، والتي تشهد- هذه الأونة- خطة تطوير، ورفع كفاءة البنية التحتية، والإنشائية لها؛بما يخدم أبناءها من أعضاء هيئة التدريس؛ من قاطني تلك الوحدات.

تسريع معدلات التطوير ورفع كفاءة المساكن

ووجه رئيس الجامعة بتسريع معدلات التطوير، ورفع كفاءة المساكن؛ داخل، وخارج الحرم الجامعي، وتحديث واجهات الوحدات السكنية، وتطوير مداخلها، ورصفها، وإضاءتها، وزيادة المساحات الخضراء بالمساكن، ومتابعة أعمال التطوير الجارية بحدائق المساكن الغربية، ومتابعة الملفات الخاصة بتقييم الحالة الإنشائية لبعض الوحدات.

شهد الاجتماع حضور؛ الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، والدكتور محمد حلمي الحفناوي المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور برنس ميخائيل المستشار المالي لرئيس الجامعة، والدكتور دويب حسين صابر المستشار القانوني لرئيس الجامعة، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري، والدكتور عبدالحميد أبوسحلي عميد كلية العلوم، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، والدكتور عصام الشريف الأستاذ بكلية الطب، والدكتور عبدالوهاب محمد علي الأستاذ بكلية الزراعة، والأستاذ محمد ثابت مدير عام الشئون الهندسية، والأستاذ مصطفى جابر مدير عام الإدارة للاستراحات ومساكن أعضاء هيئة التدريس، والأستاذ محمود أبوالمعالي رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية.

وأكد رئيس جامعة أسيوط ضرورة ترشيح وتيرة العمل طبقا للجدول الزمني للتنفيذ مع التأكد من المواصفات القياسية المطلوبة.

الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط مجلس إدارة الإسكان الإداري تطوير ورفع كفاءة مساكن أعضاء هيئة التدريس المعالم المميزة لحرم الجامعة خطة تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية

مواد متعلقة

"مياه أسيوط" تستضيف ورشة لتعزيز استدامة خدمات المياه بالتعاون مع اتحاد البلديات الهولندية

جامعة أسيوط تكرم وفد "بيتاجورسك الروسية" في ختام زيارتهم

محافظ أسيوط: وحدة ذوى الاحتياجات الخاصة تشارك في مشروع تحسين فرص تشغيل الشباب

تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة بمنفلوط ضمن خطة الاستثمارية بأسيوط

الأكثر قراءة

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

رئيس الوزراء ينفى الشائعات ويكشف الهدف من قانون "إدارة المنشآت الصحية"

لسرقة سيارته.. الحكم على سائقين قتلا زميلهما فى قليوب

آخر تطورات أزمة الشيبى والشحات.. تحرك جديد داخل الجبلاية لحسم الأمر

احتياطيات 115 مليار جنيه.. وزير المالية يكشف عن إنجاز بشأن تطبيق "التأمين الشامل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

لو لم تجد دورًا جديدًا تلعبه فهاجم القاهرة!

محمد عبدالعزيز

شركاء لا وسطاء

علي سعدة

الدور المصرى ومحاولات تهميشه

أحمد غنام

دبلوماسية مصر التى لا تنحنى أمام المؤامرات

د.كريمة الحفناوى

الملتقى اللاتينى الثالث

عبد الرحمن باشا

قرار القمة العربية بتشكيل قوات حفظ سلام فى غزة.. هل هذا فى مصلحة مصر؟

القس رفعت فكرى سعيد

مائة شخصية قبطية

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

صور

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة