تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة بمنفلوط ضمن خطة الاستثمارية بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار تركيب بلاط الانترلوك بشوارع مدينة منفلوط الضيقة وفقًا للخطة الاستثمارية 2023/2024 للحفاظ على المنظر الجمالي وتسهيل الحركة وتيسير النقل والانتقال للمواطنين.



وذلك تحقيقًا لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030م.



سرعة نمو الأعمال طبقا للخطة الزمنية



وأوضح اللواء عصام سعد إلى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كـ (المياه والكهرباء والغاز الطبيعي والصرف الصحي والتليفونات ومسئولي الإشغالات والنظافة وغيرها لنهو الأعمال في المواعيد المحددة والتأكد من نهو أعمال البنية التحتية.



وأشار المحافظ إلى ضرورة متابعة مراحل العمل والتنفيذ أولًا بأول للتأكد من التنفيذ طبقًا للمواصفات والمعايير المقررة حتى الانتهاء من تلك الأعمال على أن يتم استكمال باقي الشوارع الضيقة وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا.



ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من رفع الاشغالات والمعوقات والتعديات على حرم الطريق وتسوية وفرش تربة رملية ثم تركيب بلاط الانترلوك لعدد من الشوارع الضيقة بمدينة منفلوط التي يقل عرضها عن 6 أمتار ويصعب رصفها من بينها شارعي الجيش والكاشف وعدد من تفرعات وحارات بمنطقة القيسارية عند (الكنيسة القبلية) بمدينة منفلوط لإعادة المنظر الجمالي للمدينة.



وأكد علي تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الامكانات المتاحة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله.

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