محافظ أسيوط يعلن انطلاق مبادرة "بر أمان" للتمكين الاقتصادي وتوزيع 60 مركب صيد

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، دعمه الكامل لتنفيذ مشروعات تشغيل الشباب، ضمن برنامج "فرصة" الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني، معلنًا تقديم كافة سبل الدعم لأنشطة وفعاليات البرنامج بالمحافظة، جاء ذلك خلال لقائه مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم تكليف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق الكامل مع مؤسسة مشوار للتنمية لتنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي بالمحافظة من خلال تسليم أصول مشروعات للفئات الأولى بالرعاية كمنحة عبارة عن 60 مركب صيد، ضمن مبادرة "بر أمان" وتسليمها للفئات المستحقة وفقًا لقاعدة بيانات المؤسسة، معلنًا تنظيم احتفالية كبرى بالمحافظة خلال الأيام القادمة لتسليم مراكب الصيد للفئات المستهدفة.

تلقي طلبات ذوي الهمم الراغبين في الحصول على فرص عمل

وأكد "سعد"، أهمية التنسيق الكامل مع مديرية العمل ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة لتمكين الشباب اقتصاديًا فضلًا عن الاستمرار في تلقي طلبات ذوي الهمم الراغبين في الحصول على فرص عمل بشركات القطاع الخاصة ضمن نسبة 5% بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية لتأهيلهم لسوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا.

وكذلك توفير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المدرة للدخل للمرأة المعيلة وذوي الهمم من أبناء المحافظة، خاصة مع إطلاق مبادرة القرى المنتجة لتنمية الحرف التراثية واليدوية وتمكين الأسر اقتصاديًا وخاصة الأسر الأولى بالرعاية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية، مناشدًا مؤسسات المجتمع المدني بتنفيذ مشروعات تساهم في توفير فرص العمل للشباب وتدريبهم على الحرف المختلفة، وتفعيلًا للمشاركة المجتمعية ودعم جهود الدولة.

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قد عقد اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن ومسئولي الأملاك والمتغيرات المكانية والإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء لمتابعة الإجراءات الجاري تنفيذها بشأن رفع وتوقيع بيانات ومعلومات الأصول المملوكة للدولة بنطاق المحافظة علي الخريطة التفاعلية المطلوب تنفيذها لمحافظة أسيوط.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحصر الأصول المملوكة للدولة لدعم التخطيط السليم للاستفادة المثلى منها وتنمية موارد المحافظات والحفاظ على أملاك الدولة وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية حيث ناقش الإجراءات الواجب تنفيذها بشأن رفع بيانات ومعلومات الأصول المملوكة للدولة بنطاق المحافظة على الخريطة التفاعلية المطلوب تنفيذها من خلال بيانات متكاملة مدعمة بالوثائق الثبوتية للأصول عن طريق تصوير الموقع ورفع إحداثياته والوصف الشامل للموقع متضمنًا العنوان بالكامل.