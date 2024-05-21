"تموين أسيوط" يتمكن من تحرير 125 محضرًا و27 تقريرًا و11 جنحة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط حملة تموينية مكبرة وتمكنت من تحرير 125 محضر تمويني و27 تقرير إثبات حالة لمخابز و11 جنحة في 5 مراكز "ديروط والقوصية وابنوب والغنايم وأبوتيج".

جاء ذلك بناء على تعليمات د.علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز ومتابعه الصلاحيه ومخازن المواد الغذائية ومحلات بيع الادخنه.

وترأس الحملة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين باسيوط بالاشتراك مع عدد من الادارات التموينيه التابعه لها وبمشاركة كلًا من عز محمد عبد الرحمن وكامل عبد الباسط وسامح حسن واحمد عبد الهادي وعنتر سعيد ومحمد حمزه.

الحملة إستهدفت الأسواق والمخابز البلدية

واسفرت الحملات في مركز ديروط، عن تحرير عدد ١١٠ محضر ففى مجال المخابز تم تحرير عدد ٩٥ محضر منها عدد ١٣ نقص وزن وعدد ١٧ مواصفات وعدد ٣٥ نظافه وعدد ٢٣ بون وعدد ٣ سجل وعدد ٣ توقف جزئي وعدد ١ عدم الاحتفاظ بميزان حساس وعدد ١ لوحه وفى مجال الاسواق تم تحرير عدد ١٥ محضر جنح منها عدد ٣ محاضر بيع سجاير ازيد من السعر وعدد ٣ محضر عدم اعلان عن اسعار بيع الفينو وعدد ٢ محضر عدم اعلان عن اسعار بيع الخبز السياحي وعدد ٧ محاضر عدم اعلان عن اسعار بيع السجاير.

وفي القوصية، تم تحرير 9 تقارير إثبات حاله للمخابز وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونيه وعدم نظافه أدوات الرغف والعجن وفي الأسواق تم ضبط عدد 610 علبة سجائر امتناع عن بيع عند أحد تجار بندر القوصية.

وفي مركز أبنوب، تم تحرير عدد 15 محضرًا حيث تم تحرير 8 ثمانية محاضر اثبات حالة لانتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفا وتم تحرير عدد ٥ خمسة محاضر اثبات حالة انتاج خبز بلدى ناقص الوزن وتم تحرير عدد ٢ محضر اثبات حالة لتوقفه عن الانتاج فى اوقات العمل الرسمية دون عذر.

وفي مركز الغنايم، تم تحرير 18 تقرير إثبات حاله للمخابز وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونيه وعدم نظافه أدوات الرغف والعجن وعدم أعطاء بون صرف خبز وعدم وجود لوحة كما تم ضبط 60 شيكارة سيماد زراعي مدعم مخصص للتوزيع علي الحيازات الزراعيه زنه الشيكارة 50 كجم قام احد الأشخاص بتجميعها بقصد بيعها في السوق السوداء.

وفي مركز أبوتيج، في مجال الأسواق تم تحرير 11 جنحة وذلك لبيع سجائر ازيد من السعر الرسمي وكذلك امتناع عن بيع سجائر وحيازة وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وبيع أسطوانات بوتاجاز أزيد من السعر واستخدام اسطوانات صغيرة الحجم في غير الأغراض المنزليه.

وتقوم مديرية التموين بأسيوط بمتابعة عملية توريد القمح التي بلغت إجمالي الكمية الموردة حتى صباح اليوم 145 ألف طن بنسبة 66٪ من المستهدف توريده لهذا العام.

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