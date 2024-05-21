الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفد "الأمديست" يزور مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط

جانب من الجولة
جانب من الجولة

كشف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، عن زيارة وفد هيئة الأمديست (Amideast)، لمركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، ضمن فعاليات زيارتهم للجامعة؛ بهدف توقيع الاتفاقية بين جامعة أسيوط، وهيئة الأمديست، والخاصة بإنشاء، ودعم مركز ذوي الإعاقة، من خلال برنامج المنح بالجامعات الحكومية، ضمن مبادرة التعليم العالي.

وضم الوفد؛ الدكتورة كوينسي ديرمودي مدير برنامج منح الجامعات الحكومية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتورة دينا محسن نائب مدير برنامج منح الجامعات الحكومية والمسئولة عن برنامج الإعاقة.


تحقيق مبدأ دمج الطلاب في المجتمع الجامعي


وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط إن جامعة أسيوط لا تدخر جهدًا في رعاية ذوي القدرات الخاصة، وتحقيق مبدأ دمج الطلاب في المجتمع الجامعي، وذلك بتوفير كافة سبل الدعم لمركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، في تحقيق جميع أهدافه، والتي تضم متابعة مستوى التحصيل الدراسي لهم، وتوفير الوسائل التعليمية التي تحفزهم على التفوق، ودعمهم رياضيًا، وثقافيًا، وفنيًا، واجتماعيًا،  وتكنولوجيًا؛ بالتنسيق، والمتابعة مع المراكز، والوحدات، والإدارات المختلفة داخل الجامعة، والهيئات، والمؤسسات خارجها، وتأهيل العاملين في مجالات عمل المركز؛ بما يرتقي بالخدمات المقدمة لذوي الهمم، ويسهم في اندماجهم في المجتمع بشكلٍ إيجابي، مشيرًا إلى أن زيارة الوفد تأتي ضمن خطة الجامعة لتطوير المستوى التعليمي للطلاب؛ لتذليل المعوقات التي قد تعترضهم  أثناء العملية التعليمية.


وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى: إن جولة الوفد في المركز تضمنت لقاءً بالطلاب، والطالبات من ذوي الهمم، عبروا خلاله عن أنفسهم، وعن آرائهم في الخدمات التي يقدمها لهم المركز، ومدى إفادتهم منها طوال دراستهم الجامعية، كما تفقد الوفد ما يضمه المركز من معمل الحاسب الآلي، والمكتبة الثقافية، وغرفة الطباعة بطريقة برايل، وبعض وسائل الترفيه، والرياضة، والجوائز والميداليات التي حصل عليها طلاب المركز في مختلف مجالات الأنشطة الطلابية.

وشهدت الجولة؛ حضور الدكتورة أمنية عبد القادر مدير المركز، وأعضاء مجلس إدارة المركز، والذي يضم: الدكتورة زهراء إبراهيم، والدكتور أحمد سليمان، والدكتور مصطفى الحديبي، والدكتورة شروق جمال، والدكتور جمال الصاوي، وذلك بمشاركة الدكتور هيثم إبراهيم مدير عام إدارة رعاية الطلاب بالجامعة، وعدد من العاملين بالمركز، والطلاب ذوي الهمم.

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الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط الدكتور احمد عبد المولى نائب رئيس جامعة لشئون التعليم والطلاب وفد هيئة الأمديست لمركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة برنامج المنح بالجامعات الحكومية

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