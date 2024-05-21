الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حملات نظافة وصيانة كشافات الإنارة بحي شرق أسيوط

حملات النظافة
حملات النظافة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية وفقًا للامكانات المتاحة تنفيذًا لتوجهات الحكومة وتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

 

وأوضح اللواء عصام سعد، أن تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات ورفع العبء عن كاهلهم ووفقًا للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة.

 

وأشار المحافظ إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنهوض بالبنية الأساسية والمرافق وتحسين الخدمات بكافة القطاعات وفقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر2030م.

 

إضفاء المظهر الجمالي علي المنطقة 

وأوضح المحافظ، إنه تم عمل صيانة كشافات الإنارة لعدد من الشوارع والميادين بينها شارع المشتل بمنطقة الوليدية، فضلًا عن شن حملات للنظافة ورفع المخلفات لإظهار المحافظة بصورة جمالية لائقة ،بالإضافة إلى قيام القسم الزراعي بتقليم الأشجارلإضفاء المظهر الجمالي ككل والاهتمام بالأشجار على جانبى الطريق الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة.

 

وذلك خلال حملات دورية برئاسة سيد عبدالجواد رئيس حي شرق وبمشاركة نواب رئيس الحي وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمركز في هذا الشأن وبإستخدام معدات الوحدة المحلية كسيارات ولوادر وابراج الكهرباء وجليدر وغيرها مشيرًا إلى متابعته المستمرة من خلال جولاته الميدانية واجتماعاته الدورية لأعمال التطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة وصيانة شبكات الإنارة بالطرق بكافة قرى ومراكز المحافظة ومتابعة جودة الأعمال التي يجري تنفيذها ومدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الفنية حرصًا على أمن وسلامة المواطنين واستمرار حملات النظافة الدورية لرفع كافة تراكمات القمامة للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

 

كان قد أعلن في وقت سابق اللواء عصام سعد، دعمه الكامل لتنفيذ مشروعات تشغيل الشباب ضمن برنامج فرصة الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، معلنًا تقديم كافة سبل الدعم لأنشطة وفعاليات البرنامج.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين كافة القطاعات الخدمية وفق ا للامكانات المتاحة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

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