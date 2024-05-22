الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسيوط: وحدة ذوى الاحتياجات الخاصة تشارك في مشروع تحسين فرص تشغيل الشباب

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شاركت وحدة ذوى الإعاقة بديوان عام محافظة أسيوط، في الاجتماع الأول لتنفيذ مشروع تحسين فرص التشغيل لدى الغير "تدريب وتشغيل الشباب في مجال التربية الخاصة" والذي تنفذه الجمعية النسائية للتنمية بجامعة أسيوط بتمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.


جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالعزيز محمد أحمد قاسم مدير مشروع تحسين فرص التشغيل لدى الغير والدكتور خالد عواد صابر مسئول أنشطة بالمشروع والدكتورة منى أبوالمواهب مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم وعبير عبدالغني مدير وحدة ذوى الاحتياجات الخاصة بالمحافظة ورؤساء مجالس إدارة وممثلي  الجمعيات الأهلية والمراكز الشريكة.


دعم مشروعات وبرامج تشغيل الشباب


وأعلن محافظ أسيوط عن دعمه الكامل لمشروعات وبرامج تشغيل الشباب وخاصة المشروعات التى تستهدف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم اقتصاديًا من خلال التدريب من أجل التوظيف وإكسابهم الخبرات الحياتية والمهارات التي تؤهلهم لسوق العمل، لافتًا إلى أهمية دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تمويل المشروعات والبرامج التنموية بالمحافظة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لاستهداف الأسر الأولى بالرعاية والفئات المستهدفة بقرى ومراكز المحافظة.


وأشار اللواء عصام سعد إلى استمرار تنظيم فعاليات توزيع المشروعات الصغيرة والمدرة للدخل على المرأة المعيلة وذوي الهمم والشباب من أبناء المحافظة لتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا واتاحة الفرصة أمامهم لتسويق منتجاتهم بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وكافة الجهات التنفيذية وإشراكهم في المعارض الدائمة والمؤقتة.


وأشار الدكتور عبد العزيز قاسم، إلى إنه تم خلال الاجتماع الأول عرض لتشكيل أعضاء الشبكة الخاصة بتنفيذ المشروع ثم عرض نبذة مختصرة عن المشروع وأنشطة المشروع خلال الفترة السابقة في الفترة من 17 مارس إلى 19 مايو 2024 ثم عرض محتوى بروتوكولات التعاون وتوقيعها ثم عرض أنشطة المشروع خلال الفترة من 20 مايو إلى سبتمبر 2024م.

وأوضح إلى أن الهدف من المشروع هو معالجة تدهور الظروف المعيشية في المناطق المستهدفة المصدرة للهجرة من خلال تحسين فرص التشغيل وبناء مهارات الشباب والفتيات في مجال التربية الخاصة على مستوى مركز ومدينة أسيوط من خلال التشبيك مع 10 جمعيات أهلية ومراكز ومؤسسات مهتمة بقضايا تشغيل الشباب والفتيات على مستوى مركز ومدينة أسيوط واختيار 150 شاب وفتاة لتأهيلهم للتدريب فى مجال المهارات الحياتية والسلوكية.


 

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وحدة ذوى الاعاقة محافظة أسيوط تحسين فرص التشغيل لدى الغير تدريب وتشغيل الشباب في مجال التربية الخاصة الجمعية النسائية للتنمية بجامعة أسيوط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وبرامج تشغيل الشباب

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