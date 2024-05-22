الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسيوط: المجلس التنفيذى للمحافظة يخصص بعض قطع الأراضى لإنشاء مدارس عليها

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة لشهر مايو 2024، والتي استهلها بالتأكيد على تحصيل الإيرادات وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة بكل القطاعات وترشيد الإنفاق بالقطاعات الخدمية والوحدات المحلية، والموافقة على تخصيص بعض قطع أراضي أملاك دولة لإقامة بعض المدارس عليها.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة، واللواء شريف وسام مساعد مدير أمن أسيوط، والمقدم أ.ح محمد إسماعيل عبدالستار مساعد مستشار عسكري أسيوط، ومديري المديريات والهيئات والشركات والمرافق المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات بالديوان العام.

تجديد قرارات التخصيص

وبدأ الاجتماع بالسلام الجمهوري ثم التصديق على القرارات والكتب الدورية الصادرة خلال الفترة الماضية.

وأعلن المحافظ عن موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1306 أمتار لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها بمنطقة الوليدية بحي شرق أسيوط، فضلًا عن الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1713.58 متر بقرية بني غالب التابعة لمركز أسيوط لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها.

هذا بالإضافة إلى تجديد قرارات التخصيص (رقم 518 لسنة 2022 ورقم 525 لسنة 2022) لإقامة بعض المدارس عليها بنواحي مراكز منفلوط وأبوتيج لمدة عام آخر، وذلك لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة وتخفيف الكثافة في الفصول، حيث إن الدولة لا تألو جهدًا في سبيل النهوض بقطاع التعليم والتوسع في إنشاء مدارس جديدة بقرى ومراكز المحافظة.

وأشار إلى أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار أعمال التطوير والتجميل بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تحصيل الايرادات وتنمية الموارد وترشيد الانفاق بالقطاعات الخدمية تخصيص بعض قطع أراضي أملاك دولة لإقامة بعض المدارس المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ

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