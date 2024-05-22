الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مياه أسيوط" تستضيف ورشة لتعزيز استدامة خدمات المياه بالتعاون مع اتحاد البلديات الهولندية

جانب من التدريب
جانب من التدريب

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد ورشة عمل مشروع " تعزيز استدامة خدمات المياه في صعيد مصر" يتم تنفيذ أنشطته بمحافظات  قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا  طبقا لبروتوكول التعاون القائم بين وزارة التنمية المحلية، والشركة القابضة للمياه وسفارة المملكة الهولندية، ووكالة التعاون الدولي باتحاد البلديات الهولندية. VNG International


جاء ذلك بحضور خيريت جان خبير تدريبي بالمشروع، الشيماء أحمد، مدرب بمشروع اتحاد البلديات، مريم ناجي، مترجم اتحاد البلديات، المنسق الميداني في اتحاد البلديات الهولندية الدكتورة سناء فارس.


تنفيذ أنشطة إدارة التغيير والإدارة بالنتائج

وأكد المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الورشة استمرت على مدار يومين، بحضور عدد من ممثلي المجتمع المدني  والمجالس المحلية،  والجمعيات الأهلية، وأعضاء فريق التوعية والمشاركة المجتمعية ومسئولي الخط الساخن، وإدارة متابعة الشكاوى بالمحافظة  لوضع الأسس المنهجية المتبعة لتنفيذ أنشطة المشروع.


كانت قد أعلنت في وقت سابق شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد عن حاجتها للتعاقد مع محاميين  للعمل بالشركة طبقا للإعلان رقم ( 2 ) لسنة 2024م، وذلك وفقا للشروط المعلن عنها بالموقع الالكترونى للشركة والصفحه الرسمية للشركة على الفيس بوك.


وصرح المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة على ضرورة الإلتزام بالشروط الواردة فى الإعلان سعيا لتطبيق خطة الشركة من أجل الإرتقاء بكفاءة الهيكل البشرى الذى تمتلكه، نحو رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن بمختلف المناطق.


وصرح اللواء ياسر حسن رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة أنه سيتم بيع نموذج التقديم والمظروف الخاص بالمسابقة واستلام الأوراق من المتقدمين بمقر الشركة بقطاع الموارد البشريه شارع جول جمال بجوار فندق الوطنيه بالاس المتفرع من شارع الجمهورية وذلك نظير مبلغ وقدره ( ٣٠٠ ) جنيه اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024م حتى يوم الخميس الموافق 13يونيو 2024م من الساعه التاسعة صباحًا حتى الساعه الثالثة مساء عدا أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية ولن يلتفت للطلبات التى تقدمت قبل بدء المسابقة أو بعد انقضاء المدة المحددة للإعلان أو قد يكون سبق تقديمها للشركة أو أى فرع من فروعها.


على أن يتم إعلان أسماء من توفرت فيهم الشروط من المتقدمين وكذلك مواعيد الإختبارات التحريرى والمقابلة الشخصية والنتيجه النهائيه بأسمائهم على الموقع الألكترونى( WWW.ASCWW.COM.EG ) والصفحة الرسمية للشركة.

جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
شركة مياه الشرب والصرف الصحي تعزيز استدامة خدمات المياه في صعيد مصر وزارة التنمية المحلية والشركة القابضة للمياه وسفارة المملكة الهولندية ووكالة التعاون الدولي باتحاد البلديات الهولندية

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